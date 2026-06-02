Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Barça : le clan Julian Alvarez négocie déjà son contrat

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Julian Alvarez célèbre un but avec l'Atlético @Maxppp

Julian Alvarez est un homme courtisé. L’Atlético aimerait le conserver et lui a même proposé un nouveau bail. Le PSG, Arsenal et le Barça sont, eux, sur le coup. Mais ces dernières heures, de nouvelles informations viennent tout chambouler. Ainsi, on a appris que Paris est refroidi par l’incertitude de l’Argentin.

La suite après cette publicité

En Espagne, El Chiringuito assure d’ailleurs qu’Arsenal est le plus gros rival du FC Barcelone dans ce dossier. Mais ce sont bien les Culés qui avancent en coulisses. L’émission espagnole précise que l’agent de Julian Alvarez négocie son prochain contrat avec les Catalans. Il s’agirait d’un bail de 5 ans. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Barcelone
Julián Álvarez

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Barcelone Logo Barcelone
Julián Álvarez Julián Álvarez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier