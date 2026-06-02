Barça : le clan Julian Alvarez négocie déjà son contrat

Julian Alvarez est un homme courtisé. L’Atlético aimerait le conserver et lui a même proposé un nouveau bail. Le PSG, Arsenal et le Barça sont, eux, sur le coup. Mais ces dernières heures, de nouvelles informations viennent tout chambouler. Ainsi, on a appris que Paris est refroidi par l’incertitude de l’Argentin.

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En Espagne, El Chiringuito assure d’ailleurs qu’Arsenal est le plus gros rival du FC Barcelone dans ce dossier. Mais ce sont bien les Culés qui avancent en coulisses. L’émission espagnole précise que l’agent de Julian Alvarez négocie son prochain contrat avec les Catalans. Il s’agirait d’un bail de 5 ans. Affaire à suivre…