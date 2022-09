Tottenham - OM : les compositions officielles

Rencontre de la première journée de Ligue des Champions dans le groupe D, la confrontation entre Tottenham et l'Olympique de Marseille fera figure de sacré test pour les Phocéens. A domicile, les Spurs s'établissent en 3-5-2 avec Hugo Lloris dans les cages derrière Cristian Romero, Eric Dier et Clément Lenglet. Les rôles de pistons reviennent à Emerson Royal et Ivan Perišić alors que Pierre-Emile Højbjerg et Rodrigo Bentancur sont positionnés dans le double pivot. Richarlison et Heung-min Son accompagnent Harry Kane en attaque.

De son côté, Igor Tudor articule l'Olympique de Marseille dans un 3-4-3 avec Pau López comme dernier rempart. Devant lui, Chancel Mbemba, Éric Bailly et Samuel Gigot constituent la charnière alors que Jonathan Clauss et Nuno Tavares prennent les ailes. Valentin Rongier et Jordan Veretout sont placés au cœur du jeu. Enfin, Gerson, Luis Suárez et Mattéo Guendouzi forment le trio d'attaque.

Les compositions

Tottenham : Lloris - Romero, Dier, Lenglet- Emerson, Højbjerg, Bentancur, Perišić - Richarlison, Kane, Son

Olympique de Marseille : Pau López - Mbemba, Bailly, Gigot - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Guendouzi, Suárez, Gerson

