Chelsea : les premiers mots de João Félix

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel. João Félix (23 ans) rejoint Chelsea sous la forme d’un prêt. Avant de s’envoler pour Londres, le Portugais a prolongé son contrat à l’Atlético de Madrid jusqu’en 2027. Heureux, le joueur formé à Benfica a expliqué son choix.

«Chelsea est l’une des plus grandes équipes du monde et j’espère aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Donc je suis très, très heureux d’être ici et très excité de jouer à Stamford Bridge.» Il aura des opportunités de jouer, d’autant que les Blues connaissent des difficultés cette saison.

