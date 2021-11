OM : Jorge Desio en dit plus sur la vie avec Sampaoli

La suite après cette publicité

Vendredi après-midi, l'Olympique de Marseille organisait une conférence de presse d'avant-match puisqu'il affrontera le FC Metz ce dimanche, à 13h. Après Bamba Dieng, c'est Jorge Desio, l'adjoint de Sampaoli, suspendu contre Metz et qui a eu une obligation personnelle, qui s'est présenté devant les médias. Il en a dit un peu plus sur la vie avec Jorge Sampaoli et son caractère volcanique.

