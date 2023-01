Dejan Lovren, le silence gênant de l’OL

La suite après cette publicité

Le 2 janvier dernier, l’Olympique Lyonnais officialisait le grand retour de Dejan Lovren (33 ans), neuf ans et demi après le départ du défenseur à Southampton. Un renfort de choix pour Laurent Blanc qui souhaitait plus que tout l’arrivée d’un élément d’expérience et de caractère. Sur le papier, Lovren coche toutes les cases et en plus il connaît la maison. Sauf que l’OL est en train de se retrouver avec une patate très chaude à gérer.

Le 22 décembre dernier, Lovren est grillé par les médias en train de célébrer le Mondial de la Croatie avec des saluts fascistes, des chants nationalistes et des propos homophobes. Mediapart avait d’ailleurs relayé la nouvelle cette semaine, juste après l’arrivée de Lovren à l’OL. Hier, Laurent Blanc n’a donc pas échappé aux questions sur le sujet. Et sans surprise, le Cévenol a semblé bien embarrassé au moment de vouloir expédier cette question au plus vite.

Silence radio à l’OL

«Pour moi, c’est une bonne recrue. Il peut amener de l’expérience et il sait parler français. Pour être un leader, il faut parler notre langue. En termes de joueur, c’est une bonne recrue. Il n’y a qu’à voir sa carrière. Lovren remplissait ce qu’on recherchait. Son chant ? C’est un chant nationaliste de son pays. Pour le reste, je ne peux pas parler à sa place. Moi, j’ai vu la chose qu’il pouvait amener au club, c’est une bonne recrue. J’ai vu un homme respectueux, pareil avec sa famille. Mais il faudra lui poser la question si vous voulez une réponse. Certaines choses choquent, mais on n’est que des joueurs de football, on n’est pas là pour parler de choses bien plus graves.»

Une réponse qui en a surpris plus d’un. Après Jérôme Boateng et ses ennuis judiciaires que l’OL a découverts bien après sa signature, les Gones se retrouvent avec une nouvelle recrue polémique. Et face au scandale, personne ne réagit. Dans son édition du jour, Le Parisien explique que c’est silence radio dans les couloirs de l’OL. Un silence qui fait tache et qui vaut aux Gones d’être pointés du doigt par les différentes associations de lutte contre l’homophobie. Hormis l’intervention de Laurent Blanc, l’OL a-t-il prévu de donner une réponse ? Et le joueur ? Autant de questions qui pourraient rapidement devenir ingérables.