Rennes-PSG : Bruno Genesio fataliste après la défaite

Ce dimanche soir, un Stade Rennais moyen s’est incliné à domicile face au PSG (1-3). Alors qu’ils avaient pourtant démarré la seconde période pied au plancher, les Bretons n’ont pas su capituler suite à la réduction de l’écart signée Amine Gouiri (56e). Au final, les ouailles de Bruno Genesio ont laissé filer trois points précieux alors qu’un match nul aurait pu être à leur portée.

Pourtant, l’ancien entraîneur de l’OL a confié à l’issue de la rencontre que la défaite était logique face à des Parisiens supérieurs ce soir : «Ils ont été meilleurs que nous dans tous les compartiments, il n’y a rien à dire. On a un peu manqué d’analyse de la situation, on est tentés d’y aller contre ces équipes mais ils sont capables de sortir sous pression. A 2-1 on a été plutôt cohérents mais après c’était un peu n’importe quoi. On ne peut pas encaisser les 2e et 3e buts, il n’y a aucun contrôle des courses, on défend très mal.»