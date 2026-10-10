PSG : le groupe pour défier Le Mans avec quatre absents

Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce samedi soir avec la réception du Mans au Parc des Princes (20h45), trois semaines après son succès contre l’OM. Pour cette sixième journée, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs, avec déjà le choc contre Manchester City en Ligue des Champions en ligne de mire. Comme prévu, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes sont laissés au repos avec l’accord du club afin de préparer au mieux le déplacement européen. Senny Mayulu, blessé, et le jeune gardien Alessandro Longoni sont également absents.

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Le groupe parisien pour la réception du Mans 📋 #PSGLMFC https://t.co/QtonuJR2HM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 10, 2026

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Plusieurs joueurs font toutefois leur retour dans le groupe, à commencer par Fabian Ruiz, devenu père cette semaine, et Quentin Ndjantou, de nouveau convoqué après plusieurs semaines d’absence en Ligue 1. Le jeune gardien Arthur Bar est également appelé, tandis que Warren Zaïre-Emery et Ferran Torres, un temps incertains en raison de petits pépins physiques, sont bien disponibles. En revanche, David Boly ne figure pas dans la liste. Le PSG pourra donc s’appuyer sur un effectif fourni pour cette reprise, avant un calendrier chargé qui débutera par le rendez-vous face à Manchester City.