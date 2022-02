Les étonnantes critiques de Ralf Rangnick contre Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala convaincu de rester à la Juve grâce à Vlahovic

La suite après cette publicité

CR7 ne marque pas assez

En Angleterre, c’est toujours la confusion dans le vestiaire de Manchester United. Comme le révèlent plusieurs tabloïds anglais depuis plusieurs semaines, Cristiano Ronaldo penserait déjà à quitter les Red Devils. Ça tombe bien, son manager, Ralf Rangnick, estime que le club a besoin d'un nouvel attaquant. Selon l’Allemand, Cristiano Ronaldo ne «marque pas assez de buts». «Les quelques Ronnies» comme s’amuse à écrire le Daily Star sur sa Une. CR7 est pourtant meilleur buteur de l'équipe avec 14 réalisations. United a «un Ronaldo tout sec» pour le Daily Mirror. Rangnick critique son joueur vedette pour qu'il mette fin à sa disette de cinq matches. Pas sûr que ces déclarations améliorent la relation tendue entre les deux hommes.

Vlahovic et Dybala font la paire

Dusan Vlahovic fait la Une des journaux italiens. L’arrivée du Serbe a influencé l’avenir de Paulo Dybala à la Juve. «Vlahovic change la Juve» titre Tuttosport. Selon les journaux du pays, Dybala est certain et certain que le Serbe va encore marquer «20 buts cette saison», c’est «l’outil» qui manquait à la Vieille Dame. La Joya est à présent heureuse. Dybala et la Juve discuteront du renouvellement de son contrat d'ici la fin du mois. Le club turinois proposera un salaire proche de celui que perçoit Vlahovic : 7 millions d'euros annuels.

La honte au Portugal

On a eu le droit à un gros match entre Porto et le Sporting hier soir. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score de deux buts partout. Mais ce que retiennent les médias portugais, c’est l’échauffourée de fin de match. A Bola a donc renommé ce classique du championnat portugais en «Toxico». Joueurs, staffs techniques et même les ramasseurs de balles se sont retrouvés dans un énorme foyer de tension. Trois joueurs ont été expulsés par l’arbitre. «La Honte» pour le journal Record. Heureusement, après de longues minutes, Sérgio Conceição et Rúben Amorim, les deux coachs, ont donné l'exemple avec une chaleureuse accolade.