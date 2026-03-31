Tottenham : Roberto De Zerbi s’en prend déjà plein la tête

44 jours. Voici le temps de vie d’Igor Tudor sur le banc de Tottenham. Roberto De Zerbi, qui est en pourparlers avec les Spurs, compte tenir beaucoup plus longtemps si jamais il accepte le poste. L’Evening Standard annonce qu’une décision définitive est attendue dans la journée par les dirigeants londoniens. Ces derniers partaient de très loin dans les négociations puisque l’ancien coach de l’Olympique de Marseille souhaitait reprendre du service à partir de cet été, afin de repartir sur un projet dès le début de saison. Mais l’insistance de Tottenham a payé et RDZ a commencé à revoir sa position. Hier, plusieurs médias jugés sérieux ont annoncé que l’Italien discute sérieusement avec le club anglais, qui lui a offert son banc et un contrat de 5 ans avec un énorme salaire.

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En effet, il serait le deuxième coach le mieux payé de Premier League derrière Pep Guardiola (Manchester City). Il a fallu mettre les moyens et la main à la poche pour tenter de convaincre le natif de Brescia de se lancer dans cette mission tout sauf simple. Les Spurs sont actuellement 17es de Premier League, avec 30 points au compteur. Ils possèdent seulement une longueur d’avance sur West Ham (18e, 29 points) à quelques journées de la fin du championnat. Si RDZ dit oui, il aura 7 matches pour éviter le pire aux Londoniens. Bien qu’il connaisse parfaitement la Premier League, puisqu’il a officié avec succès à Brighton, De Zerbi, qui aura une clause pour s’en aller en cas de relégation, n’est pas forcément un pompier de service.

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Une mission qui n’est pas taillée pour RDZ

Sa potentielle nomination ne fait pas l’unanimité. Outre le refus de le voir sur le banc des Spurs de la part de plusieurs associations LGBTQI+, dont Proud Lilywhites, qui n’ont pas apprécié qu’il soutienne publiquement Mason Greenwood (accusé de violences conjugales), d’autres fans qui ont lancé une campagne « Non à De Zerbi ». D’autres voix s’élèvent pour contester ce choix d’un point de vue footballistique. Sur Sky Sports, l’ancien de la maison, Tim Sherwood, a confié à ce sujet :« pour quiconque s’engage maintenant, il faut rester prudent car il ne reste que sept matches. Je l’aime bien, vraiment. J’aime sa personnalité. J’avais dit il y a plusieurs mois qu’il serait l’homme idéal pour rejoindre Tottenham. À long terme, je l’aurais préféré à Mauricio Pochettino.»

Il poursuit : « il pratique le style de jeu que les supporters de Tottenham apprécient. Il ouvre le jeu. Mais ce style n’est plus nécessaire actuellement. Ce dont ils ont besoin, c’est d’un entraîneur fiable. Or, celui-ci est loin d’être fiable. Je l’aime toujours. J’adore sa personnalité et la façon dont ses équipes jouent. Mais elles peuvent être vulnérables et se faire écraser lors de certains matches. On ne peut pas se permettre de se faire écraser d’ici la fin de la saison.» Danny Murphy est du même avis. « J’ai beaucoup aimé regarder son équipe de Brighton et je pense qu’une place dans le top 7, synonyme de qualification européenne, était une saison réussie de sa part. Ce n’est pas forcément le critère à suivre pour ensuite entraîner un club soi-disant plus prestigieux, comme (Graham) Potter qui a échoué en passant de de Brighton à Chelsea.»

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Le profil de Dyche collait plus

L’ancien des Spurs ajoute : «sa première saison à Marseille a été bonne, il a pratiqué un beau football et a de nouveau qualifié son équipe pour l’Europe. On sait que ses équipes jouent un beau football. Il l’exige. J’ai eu la chance de le voir diriger quelques séances d’entraînement à Brighton et je dois dire que c’était impressionnant. Il a tout pris en main, la séance était intense, ils jouaient en suivant les lignes à la lettre, ils étaient à fond, il les pressait, bam bam bam. On sentait vraiment qu’il avait le contrôle et qu’ils travaillaient pour lui. J’apprécie son caractère bien trempé et sa fermeté. Certains diront qu’il est trop conflictuel et qu’il sème la zizanie partout où il passe. Si l’on compare ses faiblesses et son leadership à ceux de Thomas Frank, il est tout le contraire, peut-être même à l’extrême. Je pense que s’il y va et essaie de faire en sorte que les Spurs jouent comme son équipe de Brighton, ils pourraient descendre.»

Murphy poursuit : «si l’on envisage l’avenir du club sur le long terme, il est logique de trouver un entraîneur qui pratique un football de qualité, qui ait du charisme et de l’énergie, et qui sache fédérer les supporters. Pour moi, aucun candidat ne se démarque vraiment dans aucune de ces catégories. Si vous voulez un entraîneur dynamique et performant, il n’y a personne sur le marché qui puisse nous le garantir et nous maintenir en Premier League. Vous savez, si vous recrutez quelqu’un qui joue de manière pragmatique, les chances de succès sont minces. Je pense qu’ils l’apprécient (De Zerbi) pour le long terme et qu’ils comptent sur lui pour les maintenir en Premier League, coûte que coûte. Mais si vous me demandiez, pour les sept prochains matches, si je préférerais avoir Dyche plutôt que De Zerbi, je dirais oui.»

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L’Italien est déjà contesté

Darren Bent est aussi inquiet pour RDZ, qui s’est déjà attiré les foudres de certains fans avant même de s’asseoir sur le banc. « C’est une situation intéressante. J’apprécie beaucoup De Zerbi, mais on a beaucoup parlé de son soutien inconditionnel à Greenwood. C’est un problème à prendre en compte avant même de commencer. J’aime bien De Zerbi, je pense que c’est un bon entraîneur, mais quand un nouvel entraîneur arrive, on a besoin de ce petit coup de pouce. Même si ce ne sont que 10 % des supporters qui protestent, ils font beaucoup de bruit, il faut les écouter. Je dirais que Sean Dyche est l’homme qu’il leur faut.» Attaqué de toutes parts, Roberto De Zerbi compte malgré tout quelques soutiens, qui sont rares à se manifester pour le moment. Jamie O’Hara, interrogé par Talksport, en fait partie.

«Je suis un peu agacé et contrarié par les supporters des Spurs qui ne le veulent pas. Sur quelle planète vivons-nous ? C’est un entraîneur de premier plan en Premier League. Il pratique un football fantastique. Il est dans le milieu, il connaît la Premier League, il est en pleine forme… on ne parle pas d’un Harry Redknapp. Je ne comprends pas cet argument. On recrute un entraîneur de grande qualité qui arrivera et sera à la hauteur de nos attentes depuis son départ de Brighton. Je ne comprends pas cette idée reçue selon laquelle nous nous croirions trop bons pour Roberto De Zerbi. C’est absurde. Les supporters doivent arrêter de se plaindre.» Contrairement à Marseille, où il avait été accueilli à bras ouverts, Roberto De Zerbi n’arrivera pas en terrain conquis à Londres si jamais il dit oui à Tottenham.