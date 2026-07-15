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Arthur Vignaud signe pro au PSG

Par Jordan Pardon
1 min.
PSG champion de France U19 @PSG

Convoqué à plusieurs reprises cette saison par Luis Enrique, Arthur Vignaud vient de signer son premier contrat professionnel au PSG. Le portier de 18 ans, issu de la même génération 2008 qu’Emmanuel Mbemba, Mathis Jangeal, Pierre Mounguengue et d’autres, est désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2029. Dans la même génération, Paris devrait perdre un autre gardien prometteur : Martin James.

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«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Arthur Vignaud. Le gardien de but de 18 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2029. Le Paris Saint-Germain se félicite de cette nouvelle étape dans le parcours d’Arthur Vignaud et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de son évolution sous les couleurs Rouge et Bleu», indique le club de la capitale.

Pub. le - MAJ le
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