EdF, Bayern : Benjamin Pavard est aux anges

Auteur d'un bon début de saison avec le Bayern Munich et récompensé par Didier Deschamps de ce bon rendement, Benjamin Pavard (26 ans) s'apprête à disputer une nouvelle Coupe du monde sous le maillot tricolore. Interrogé sur cette récente annonce, le champion du monde 2018 n'a pas caché sa joie.

«Je ne peux pas mieux me sentir. J'ai une deuxième Coupe du monde qui arrive devant moi, j'enchaîne les matches en club, mon corps répond présent... Donc, je suis satisfait. Je pense que j'ai fait un bon début de saison avec le Bayern, que ce soit comme arrière droit ou défenseur central. Je me sens vraiment bien et j'enchaîne les bonnes performances», a ainsi assuré le défenseur pour L'Equipe avant de préciser : «jouer une Coupe du monde, même si c'est la deuxième, c'est un rêve de gosse qui se réalise. J'ai 26 ans, je vais avoir la chance de vivre ce moment encore une fois. Et j'espère qu'elle se terminera comme la première (rires)».