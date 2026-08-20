Ronaldinho a atterri en Italie pour signer à Ravenne

À 46 ans, Ronaldinho va sortir de sa retraite. La légende brésilienne a atterri ce jeudi en Italie pour s’engager avec le Ravenna FC 1913, en troisième division italienne. Arrivé à bord d’un jet privé à l’aéroport de Forli, le Ballon d’Or 2005 a été accueilli par des dizaines de journalistes et de caméras avant l’officialisation de sa signature, attendue dans la soirée.

La suite après cette publicité

L’ancien footballeur international brésilien Ronaldinho est arrivé ce jeudi en Italie pour signer avec le club de Ravenne#BFM2 pic.twitter.com/FWWo3gzrRJ — BFM (@BFMTV) August 20, 2026

D’après la presse italienne, 5 000 à 6 000 personnes seraient attendues pour l’événement qui devrait se tenir sur une plage. Retraité depuis 2015, Ronaldinho se serait fixé l’objectif de marquer un dernier but en professionnel avec son futur club. Mais cette signature revêt surtout une dimension commerciale puisque l’ancien joueur du Barça a prévu de lancer sa marque "R10", qui devrait être l’équipementier de la formation italienne. «Il veut lancer sa marque technique, R10, à la manière de Michael Jordan si l’on peut dire, et Ravenne sera la première équipe à la porter», avait confié le propriétaire du club, Ignazio Cipriani, dans une interview à la Gazzetta dello Sport il y a quelques semaines.