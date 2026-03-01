Menu Rechercher
Ligue 1 : Bamba Dieng rejoint Dembélé après son doublé contre Auxerre

Bamba Dieng à l'entrainement du FC Lorient @Maxppp
Lorient 2-2 Auxerre

Bamba Dieng écrase la concurrence en Ligue 1 durant ce début d’année 2026. En effet, l’attaquant sénégalais de 25 ans a réalisé une performance XXL face à Auxerre ce dimanche (2-2), où il a été l’auteur d’un doublé en première période (19e, 29e). Ses deux réalisations ont d’ailleurs permis à son équipe de reprendre de la confiance, puis de sécuriser le match nul, essentiel pour les Merlus. La prestation de l’ancien joueur de l’OM a notamment souligné une autre statistique, plutôt encourageante.

Désormais, il comptabilise un total de six réalisations en 2026 et partage la tête du classement des meilleurs buteurs avec Ousmane Dembélé (PSG) dans le championnat, confirmant ainsi sa capacité à transformer chaque offensif en véritable danger. Actuellement dixième avec 33 points, les hommes en orange peuvent se rassurer et compter sur l’excellent buteur durant cette deuxième partie de saison.

