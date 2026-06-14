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Coupe du Monde

CdM 2026, Pays-Bas : van Dijk n’est pas déçu malgré le nul frustrant contre le Japon

Par Valentin Feuillette
1 min.
Crysencio Summerville avec les Pays-Bas. @Maxppp
Pays-Bas 2-2 Japon

Après le match nul frustrant des Pays-Bas face au Japon (2-2) lors de la première journée du groupe F de la Coupe du Monde 2026 à Arlington, Virgil van Dijk a tenu à souligner l’investissement collectif de son équipe malgré la déception du résultat. Le capitaine néerlandais a insisté sur le fait que le groupe avait globalement répondu présent, même si la victoire leur a échappé dans les dernières minutes.

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Dans son analyse, le défenseur des Oranje a aussi voulu projeter son équipe vers la suite de la compétition et les prochains rendez-vous aux États-Unis. « Toute l’équipe a fait son boulot, on n’a pas gagné, on va essayer de faire mieux demain. On veut installer cette philosophie de la victoire aux Etats-Unis. On veut voir plus de maillots oranges dans le stade. C’est notre source de motivation », a-t-il déclaré, affichant à la fois ambition et détermination pour la suite du tournoi. Réponse lors du prochain match contre la Suède.

Pub. le - MAJ le
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