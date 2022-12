Messi vs Mbappé : quelles conséquences pour leur avenir au PSG ?

Est-ce que le Qatar aurait pu rêver meilleure finale pour sa Coupe du Monde ? Tous les objectifs sont braqués sur Doha, le stade de Lusail et le duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, deux joueurs appartenant au Paris Saint-Germain. Le cheikh Al-Thani et son bras droit Nasser Al-Khelaïfi peuvent se frotter les mains, et tranquillement penser à la suite. Qui va quand même mener à une gestion des egos assez compliquée du côté du Camp des Loges.

La suite après cette publicité

Il va déjà falloir récupérer un Neymar abattu après l'élimination du Brésil en quart de finale du Mondial, face à la Croatie (et que dire de Marquinhos, auteur du tir au but fatal). Peut-être que le numéro 10 brésilien saura faire la part des choses et se concentrer sur la quête de la Ligue des Champions avec le PSG pour oublier l'immense désillusion du Mondial. Mais qu'en sera-t-il de Messi et Mbappé ? L'un va connaître la joie ultime dimanche, l'autre une immense déception.

Une vente possible pour Mbappé, une prolongation dans les tuyaux pour Messi ?

Mais cela aura-t-il un impact sur leur avenir ? Pour Mbappé, le PSG revient de loin, après avoir réussi à prolonger le joueur in extremis en mai dernier, jusqu'en 2025 (2024 plus une année optionnelle, ndlr). La saison a pris une tournure amère lorsque le joueur, déçu du recrutement, a fait filtrer des envies de départ en janvier, avant que les choses se tassent. Aujourd'hui pleinement concentré sur le Mondial, Mbappé n'a aucune raison de se presser quant à son avenir en club. Mais un départ l'été prochain apparaît comme une possibilité.

Interrogée par le Daily Telegraph, une source du PSG déclare : « la valeur de Kylian ? Entre 300 et 350 M€. » Le club de la capitale est prêt à baisser les armes si un club venait avec une grosse proposition l'été prochain et si le joueur était déterminé à partir. La quête de la Ligue des Champions sera également un argument. Un nouvel échec pourrait l'amener à se dire que c'est peine perdue avec le PSG. Mais un succès achèverait de manière glorieuse son aventure parisienne.

Pour Lionel Messi aussi, cette saison est charnière. Le PSG est prêt à le prolonger et le clan de l'Argentin le sait très bien. Si toutes les conditions sont réunies, la Pulga sera disposée à poursuivre l'aventure au PSG. Dans son entourage, cité par le Telegraph, on dément toute signature avec l'Inter Miami, en partie détenu par David Beckham, pour l'été prochain. Tout reste ouvert, et une prolongation au PSG apparaît comme une solution probable. Encore plus si le Mondial qatari est couronné d'un succès...