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Manchester United prête à nouveau André Onana à Trabzonspor

Par Maxime Barbaud
1 min.
André Onana @Maxppp

Une saison convaincante. André Onana a été performant l’an passé lors de son prêt à Trabzonspor. Revenu à Manchester United où il n’a pas d’avenir (malgré un contrat jusqu’en 2028), le gardien camerounais est à nouveau cédé pour un an au club turc.

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«Onana (30 ans) a disputé 40 matchs la saison dernière en prêt au club de Süper Lig, contribuant à sa troisième place en championnat et à sa victoire en Coupe de Turquie», soutient le communiqué des Red Devils.

Pub. le - MAJ le
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