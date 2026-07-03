Süper Lig
Manchester United prête à nouveau André Onana à Trabzonspor
1 min.
@Maxppp
Une saison convaincante. André Onana a été performant l’an passé lors de son prêt à Trabzonspor. Revenu à Manchester United où il n’a pas d’avenir (malgré un contrat jusqu’en 2028), le gardien camerounais est à nouveau cédé pour un an au club turc.
La suite après cette publicité
Best of luck for the 2026/27 season, @AndreyOnana! 🇹🇷— Manchester United (@ManUtd) July 3, 2026
«Onana (30 ans) a disputé 40 matchs la saison dernière en prêt au club de Süper Lig, contribuant à sa troisième place en championnat et à sa victoire en Coupe de Turquie», soutient le communiqué des Red Devils.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer