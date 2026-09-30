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UEFA Nations League

Manu Koné choqué par la technique de Zidane

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.

Manu Koné s’est présenté en conférence de presse ce mercredi, à deux jours d’affronter l’Italie en Ligue des Nations. Les questions ont essentiellement concerné Zinédine Zidane, son style de coaching, sa manière de parler aux joueurs, et son discours dans les vestiaires. Mais il a aussi été demandé à Manu Koné ce qui l’avait le plus surpris concernant son sélectionneur.

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« Ce qui m’a choqué, c’est sa palette technique à l’entraînement. Le voir en vrai à cet âge-là, c’est impressionnant. A son époque, ça devait être incroyable », a ainsi lancé le milieu de terrain français, sous le charme de son sélectionneur.

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