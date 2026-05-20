Un premier départ se dessine à l’OM
Medhi Benatia est déjà parti et les regards se tournent maintenant vers Habib Beye. L’avenir du technicien est très incertain, malgré son arrivée en février dernier seulement. Il a échoué dans sa mission de redresser les résultats de l’OM, qui a donc terminé la saison en dehors des places menant à la Ligue des Champions. La venue de Grégory Lorenzi comme directeur sportif pourrait rebattre les cartes.
Dans le staff technique aussi il devrait y avoir des changements. Selon La Provence, un premier départ est quasiment acté. Le docteur Damien Monnet devrait bientôt s’en aller d’un commun accord avec la direction, et ce pour des raisons personnelles. Le médecin n’aura vécu qu’une seule saison à l’OM puisqu’il avait débarqué l’été dernier seulement en provenance du LOSC, en remplacement de Kamel Mjid, lui aussi resté une courte année.
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