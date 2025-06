Comment regarder PSG-Inter Miami gratuitement sur DAZN

Un air de revanche. Non pas que l’Inter Miami ait battu le Paris Saint-Germain, mais il compte dans ses rangs un certain Lionel Messi, avec lequel l’histoire ne s’est pas bien terminée. Elle avait pourtant bien démarré, mais les prestations de la Pulga sur les terrains et les éliminations précoces du PSG en Ligue des Champions durant son passage ont vite arrêté l’idylle. Résultat, l’Argentin était parti par la petite porte, se fendant de déclarations peu amènes à l’encontre du club parisien. C’est donc tout le sel de ce huitième de finale entre le PSG et l’Inter Miami, à retrouver gratuitement et en exclusivité sur DAZN ce dimanche à 18h au Mercedes-Benz Stadium, à Atlanta, en Georgie). Un stade futuriste de 71 000 places.

Alors, le PSG aura-t-il une motivation supplémentaire à l’heure de défier Messi sur le sol américain ? L’objectif sera bien évidemment de passer l’écueil, alors que c’est le Bayern Munich qui pourrait se retrouver sur le chemin parisien en quart de finale. En terminant premier de sa poule, le club parisien a en tout cas pu bénéficier d’un jour de repos supplémentaire, pas anodin au bout d’une saison à rallonge, où les organismes souffent de la chaleur. Il faudra oublier la fatigue, pour ne pas se retrouver sous la menace du pied gauche de Messi, toujours aussi clinique.

