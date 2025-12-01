MLS : le message fort de Thomas Müller avant d’affronter Messi en finale

Vainqueur de la Conférence Ouest de Major League Soccer avec les Vancouver Whitecaps, Thomas Müller réalise des débuts parfaits en Major League Soccer. Le milieu offensif allemand de 36 ans compte déjà 8 buts et 3 passes décisives en 11 matches. Il peut donc remporter cette compétition dès sa première saison et affrontera l’Inter Miami de Lionel Messi en finale.

Après la victoire 3-1 contre San Diego, Thomas Müller a laissé éclater sa joie au micro d’Apple TV : «je me sens super bien. Faire partie de cette aventure est tout simplement incroyable. Miami a une équipe très forte. Ce sera une finale formidable. Je le voulais. Alors, allons-y ! Je pense que c’est génial pour tout le monde.»