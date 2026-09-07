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Liga

Atlético : la nouvelle photo de Julian Alvarez qui fait parler

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Julian Alvarez face à Villarreal @Maxppp

"Condamné" à rester à l’Atlético de Madrid jusqu’en janvier au moins, Julian Alvarez semble avoir un peu retrouvé le sourire. Le club espagnol vient ainsi de faire son media day pour la Ligue des Champions, avec des photos collectives et individuelles.

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Et cette fois, Julian Alvarez s’est montré plutôt souriant. Tout le contraire des photos qui avaient été publiées pour la Liga, et qui avaient elles aussi beaucoup fait parler. Le signe que ça va un peu mieux pour l’Argentin du côté de l’Atlético ?

Pub. le - MAJ le
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