PSG : Christophe Galtier victime d’une vengeance ?

Présent devant les journalistes, ce vendredi, avant un choc ô combien important face au RC Lens à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, Christophe Galtier, plongé dans une affaire de racisme, est logiquement revenu sur cet épisode. Interrogé sur une possible vengeance à l’origine de cette polémique, celui qui a décidé de porter plainte contre Romain Molina, Julien Fournier et Daniel Riolo a rapidement botté en touche.

Victime d’une vengeance ou de jalousie ? «Je ne peux pas répondre à cette question», a ainsi lancé le technicien parisien, choqué par les accusations et marqué par ces derniers jours. «Ça a été difficile, très dur, bien évidemment. Je me suis refugié dans le travail, vous dire que c’est agréable non. Mais les moments passés avec les joueurs m’ont permis d’évacuer et d’oublier tout ce qui était dit. Je n’ai pas parlé avec mes joueurs de ce sujet mais il m’ont renvoyé la meilleure des réponses avec l’investissement total lors des séances d’entraînement».

