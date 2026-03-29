Barrages Coupe du monde : pourquoi l’Italie va vivre l’enfer en Bosnie

Après les fiascos de 2017 et 2022 face à la Suède et la Macédoine du Nord, voir les Italiens exulter en apprenant qu’ils joueraient la Bosnie pour leur place au Mondial peut sembler un poil présomptueux. Pourtant, les images diffusées par la Rai suggéraient bien chez eux une forme d’optimisme à l’idée de se déplacer à Zenica plutôt qu’au Pays de Galles. À l’écoute de Miralem Pjanic, ex-international bosniaque (115 sélections), ils gagneraient à tempérer cet enthousiasme.

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« Ce sera l’enfer à Zenica. Sur le papier, le stade a une capacité de 12 000 places, mais je vous assure qu’une fois dedans, on a l’impression qu’il y en a 25 ou 30 000 (en raison de débordements survenus face à l’Autriche et la Roumanie, la jauge a été réduite à 9 000 places, ndlr). Le stade est vétuste, sa structure n’a rien à voir avec celle des stades modernes, confie l’ancien Lyonnais à Sky Sports. Les équipes qui y viennent se sentent un peu mal à l’aise et intimidées, les vestiaires ne sont pas luxueux. Et la pression est énorme parce que les supporters sont au bord du terrain. Il n’y a pas non plus de véritable tribune VIP. »

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Plusieurs grosses nations s’y sont déjà cassées les dents

Ville de naissance des internationaux croates Dejan Lovren et Ante Budimir, Zenica est un lieu chargé d’histoire, encore meurtri par les effets de la guerre de Bosnie (1992-1995). Si cette ville de 70 000 habitants tend à se moderniser depuis plusieurs années, elle porte encore en elle le souvenir des conflits ethniques, qui se devine à travers des quartiers partiellement reconstruits ou des façades d’immeubles marqués par les impacts de balle. En arrivant au stade, les Italiens, et même l’arbitre du match Clément Turpin, comprendront rapidement que la métaphore "l’enfer de Zenica" n’a rien d’une exagération.

Entre 2006 et 2018, plusieurs grosses nations s’y sont casées les dents, et ce n’est pas le fruit du hasard si la Bosnie n’y avait concédé que 6 défaites en 37 matchs sur la période (28 victoires, 3 nuls, 6 défaites). La Belgique y était tombée en qualifications pour le Mondial 2010 (2-1) avant d’être accrochée lors des éliminatoires pour l’Euro 2016 (1-1), la Grèce y a chuté pour la Coupe du Monde 2014 (3-1), tandis que les Pays-Bas avaient dû se contenter d’un match nul en novembre 2024 dans le cadre de la Ligue des Nations (1-1). Malgré sa petite taille, le Stade Bilino-Polje inspire une forme crainte par son acoustique si singulière, et cette proximité avec le public. Les matchs qu’il accueille sont même visibles depuis les grandes tours de béton environnantes, et plusieurs opportunistes ont d’ailleurs flairé le bon coup en proposant leur balcon à la location pour 500 euros le soir du match contre l’Italie.

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Une nouvelle génération prometteuse

Si en apparence, le onze bosniaque n’incarne rien d’extraordinairement redoutable pour l’Italie, les Lys d’or sont aujourd’hui portés par une nouvelle génération prometteuse. Sous l’impulsion du sélectionneur Sergej Barbarez (ancien joueur du Borussia Dortmund), et de l’inoxydable Edin Dzeko (40 ans), bluffant depuis le début de saison avec Schalke 04, les Bosniaques auront à coeur de retrouver la Coupe du Monde, qu’ils n’ont plus disputée depuis leur seule et unique participation en 2014.

Le pays vit déjà au rythme de cette rencontre, avec l’espoir de créer l’exploit à domicile. Parmi les joueurs à suivre : Ermedin Demirovic, peu en réussite face au Pays de Galles mais devenu un attaquant référence en Bundesliga avec Stuttgart, le tout jeune Kerim Alajbegovic (18 ans), racheté par Leverkusen pas plus tard que vendredi après un gros début de saison avec Salzburg, le "Messi bosniaque" Esmir Bajraktarevic (PSV), ou encore le défenseur de Sassuolo qu’aimerait faire revenir la Juventus, Tarik Muharemovic. Plusieurs vieilles connaissances de la L1 seront également sur la feuille de match, à l’instar des ex-Marseillais Kolasinac et Amar Dedic, pressentis pour être titulaires, ou du Lensois Nidal Celik, qui sera sur le banc.