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Real Madrid : Federico Valverde gravement blessé après la faute de Lee Kang-in

Par Jordan Pardon
1 min.
Federico Valverde @Maxppp

Le Real Madrid n’a pas seulement perdu trois points cet après-midi face à l’Atlético de Madrid (2-1). Les Merengue ont également perdu sur blessure Federico Valverde après une vilaine semelle non-sanctionnée de l’ancien Parisien, Lee Kang-in. Comme révélé par The Athletic, l’international uruguayen souffrirait d’une entorse à la cheville, et serait absent deux à trois semaines. Il ne participera donc pas au rassemblement de la Céleste lors de cette trêve.

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De son côté, le Real Madrid a parlé d’une «grave blessure» dans un communiqué. «Suite aux examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué qu’il souffrait d’une grave blessure à la cheville gauche, contractée lors du match de cet après-midi. Valverde subira des examens complémentaires dans les prochaines heures», indique le club merengue.

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