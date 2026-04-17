Guillaume Restes : "perdre contre Lens, ça fait un peu chier"

La première manche est en faveur du RC Lens. Après une entame totalement ratée, le club artésien est allé chercher une victoire précieuse dans les ultimes instants de la rencontre grâce à la tête victorieuse de Ganiou (3-2). Un succès qui relance Lens dans la course au titre et qui frustre forcément Toulouse. Marquant deux buts rapidement, les Violets n’ont pas su conserver le point du nul après la forte pression des locaux. Avant l’autre match entre les deux équipes mardi prochain en Coupe de France, Guillaume Restes a fait part de sa frustration après la rencontre :

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«Aujourd’hui, ça fait très mal. On est costauds tout le match puis tu perds contre Lens, ça fait un peu chier. Mais c’est comme ça. On a craqué. Le rouge nous met dedans, on joue comme on peut. On n’a pas joué au foot et on a défendu. C’est frustrant. Le coach a changé deux-trois choses. On savait que sur une action en contre, on pouvait les tuer. On ne l’a pas eu et on a pas su mettre ce troisième but. Mardi, on a le match le plus important de notre saison dans ce stade. J’ai eu la chance de vivre une finale de Coupe de France de l’extérieur et j’espère qu’on pourra repartir à Toulouse avec quelque chose au bout. Il faut se remobiliser très vite. Quand tu joues une demi-finale ici, il faut être prêt. On va vite switcher, c’est un grand match. La motivation sera là, on va essayer de faire un très gros match. On était bien rentrés dans la partie avec deux buts rapidement, c’était satisfaisant. Le rouge est logique mais on n’a pas montré assez de choses pour aller chercher un point ou plus.»