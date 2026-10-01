Affaire Negreira : la réponse du FC Barcelone après les documents reçus par l’UEFA

La réponse du FC Barcelone ne s’est pas fait attendre. Moins d’une heure après les communiqués de l’UEFA et du Real Madrid sur l’envoi de documents du club merengue sur l’affaire Negreira à l’instance européenne, le Barça contre-attaque. « En réponse aux informations publiées concernant la réactivation présumée de la procédure de l’UEFA dans l’affaire Negreira, le FC Barcelone tient à apporter les précisions suivantes : l’UEFA n’a ouvert aucune nouvelle procédure à l’encontre du FC Barcelone. La procédure a été engagée en 2023, avec la nomination de deux enquêteurs qui ont depuis mené les actions qu’ils ont jugées appropriées. Le club s’est toujours conformé à toutes leurs demandes. Cette procédure n’a pas été rouverte, car elle n’a jamais été clôturée », indique d’abord le club blaugrana dans une note publiée sur son site.

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« Le communiqué de l’UEFA confirme la réception des documents transmis par le Real Madrid et indique que les enquêteurs les examineront dans le cadre de l’enquête en cours. Ce même texte fait expressément référence, à deux reprises, à une enquête et à un examen qui sont "en cours". Il n’annonce donc ni l’ouverture, ni la réouverture, ni la réactivation d’aucune procédure, et ne contient aucune appréciation quant au fond ou à la valeur des documents fournis. Il appartient aux enquêteurs de déterminer, le cas échéant, les mesures qu’ils jugent appropriées concernant ces documents. À ce jour, ils n’ont adressé aucune nouvelle demande au FC Barcelone et n’ont pas non plus transmis la plainte du Real Madrid au Club. S’ils devaient le faire, le Club y répondra en conséquence, comme il l’a fait jusqu’à présent. Conformément à la législation applicable en la matière, cette procédure est subordonnée à l’issue de l’affaire pénale actuellement en cours en Espagne et le restera. Depuis le début de l’enquête, le FC Barcelone a continué à obtenir sa licence de l’UEFA sans objection et a participé aux compétitions de l’UEFA. (…) Le FC Barcelone réaffirme sa pleine coopération avec les autorités compétentes et appelle à la rigueur et à la précision dans la couverture médiatique de cette procédure. »