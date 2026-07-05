Newcastle s’offre Bazoumana Touré pour 50 M€

Présent dans le groupe ivoirien durant cette Coupe du Monde 2026, Bazoumana Touré change de club. Le joueur âgé de 20 ans, auteur de cinq réalisations et de 14 passes décisives en 32 matchs avec Hoffenheim cette saison, quitte la Bundesliga pour rejoindre la Premier League et Newcastle. Les Magpies ont déboursé 50 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier gauche polyvalent, capable de jouer sur le côté droit et en tant que piston et qui était sous contrat jusqu’en 2029 chez le 5e du championnat d’Allemagne.

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We are delighted to announce the signing of highly rated Ivorian winger Bazoumana Touré on a long-term contract 💪 pic.twitter.com/j7X8j7ujrb — Newcastle United (@NUFC) July 5, 2026

« Newcastle United a le plaisir d’annoncer la signature d’un contrat à long terme avec Bazoumana Touré, ailier ivoirien très prometteur », officialise le club anglais, qui enregistre sa deuxième signature de l’été après le portier français Ewen Jaouen. « Je suis très, très heureux d’être ici. Depuis tout petit, je rêvais de jouer en Premier League pour un grand club comme Newcastle… J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, les supporters et tout le monde au club. Je suis également très impatient de jouer pour la première fois à St. James’ Park », a quant à lui déclaré Bazoumana Touré.