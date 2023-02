FC Barcelone - FC Séville : les compositions officielles

Le Barça peut faire le break. Leader de Liga avec 5 points d’avance sur le Real Madrid, le club catalan reçoit le FC Séville ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Liga(à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato). En cas de victoire, il pourrait s’envoler en tête du championnat et profiter de la défaite de son rival madrilène. L’occasion est belle, face à une équipe seulement 14e du classement.

Toujours privé de Dembélé, Xavi aligne une équipe similaire à celle qui s’est imposée face au Betis cette semaine (2-1), à une exception près : Alba retrouve son couloir gauche défensif. Gavi, Busquets, De Jong et Pedri sont encore titularisés ensemble, laissant Raphinha et Lewandowski comme seuls éléments offensifs purs. En face, Sampaoli change son système par rapport à la victoire contre Elche (3-0). Si Badé et Rekik enchaînent en charnière centrale, l’entrejeu sera composé de Gudelj, Rakitic, Jordan, Torres et l’ancien marseillais Gueye, qui fête sa première. En-Nesyri sera seul sur le front de l’attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Christensen, Alba - Pedri, Busquets, De Jong - Raphinha, Lewandowski, Gavi

FC Séville : Bono - Montiel, Badé, Rekik, Acuna - Gudelj, Gueye, Rakitic, Jordán, Torres - En-Nesyri