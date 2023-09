Équipe de France : Didier Deschamps ouvre la porte à un retour de Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

Et si le train bleu repassait ? Révélé aux yeux du grand public pendant son aventure lensoise, Jonathan Clauss (30 ans) avait franchi un palier en décrochant sa première sélection en équipe de France en mars 2022, avant de rejoindre l’Olympique de Marseille l’été suivant. Très en vue à son poste de piston droit en Ligue 1, Clauss avait une carte à jouer en sélection, les Bleus ne disposant pas d’un vrai latéral droit de métier performant.

Malheureusement pour Clauss, l’aventure tricolore s’est arrêtée après six sélections entre mars et septembre 2022. À chaque fois présent dans le groupe tricolore, mais privé de la Coupe du Monde 2022, le Marseillais avait été le grand absent de la liste des 26 de Didier Deschamps. Depuis, le sélectionneur national compte sur Jules Koundé et Benjamin Pavard. Mais on le sait, DD est un homme pragmatique qui sait changer d’avis quand la situation évolue. Repositionné dans une défense à quatre sous les ordres de Marcelino et toujours aussi performant, Clauss marque à nouveau des points auprès de son sélectionneur.

À lire

EdF : Deschamps envoie un message fort à Zaïre-Emery

DD n’a pas condamné Clauss

Une bonne nouvelle à l’heure où Benjamin Pavard a signé à l’Inter pour évoluer au poste de défenseur central. « Je n’avais pas de réticences. Il n’avait pratiquement jamais joué dans ce système (défense à 4). Le fait qu’il évolue aujourd’hui régulièrement dans une défense à quatre et qu’il se retrouve à son aise sont des arguments qui vont dans son sens », a-t-il expliqué en conférence de presse, avant d’ouvrir publiquement la porte à un éventuel retour du Marseillais en sélection.

La suite après cette publicité

« Je ne vais pas anticiper ce qu’il va se passer, mais ce n’est pas impossible qu’il soit amené à revenir pour qu’on le revoie avant des échéances importantes. Il fait un bon début de saison dans son club dans une position qui n’est pas habituelle. Ça ne l’empêche pas d’être performant. » Un message d’espoir qui fera chaud au cœur pour le Phocéen, surtout dans une saison s’achevant sur un Euro.