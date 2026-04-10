Stéphane Richard et la malédiction du président de l’OM

Pablo Longoria aura tenu 5 ans à la tête de l’OM. Il a terminé rincé, comme son prédécesseur avant lui, Jacques-Henri Eyraud. Celui qui proposait qu’un but inscrit en dehors de la surface compte double a lui aussi tenu une demi-décennie en tant que président du club phocéen. C’est un poste exigeant et même grisant. Malgré cela, Stéphane Richard (64 ans) refuse le terme de malédiction et assure que sa solide expérience lui permettra de ne pas perdre pied, même dans les moments délicats et de grandes tensions.

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«Sur la malédiction du président, je n’ai pas de grigri, s’amuse-t-il à une réponse à la presse. D’abord, j’ai un peu de bouteille. Je veux me consacrer à cette mission et je ne viens pas faire carrière. Elle est plutôt derrière moi. Je viens rendre service. Le meilleur grigri, c’est l’expérience. J’ai vécu des situations de crise. Ça durcit un peu le cuir, une meilleure résistance au stress. Je suis un homme d’engagement et j’espère que les résultats seront là. Je ne crois pas en la malédiction du président.»