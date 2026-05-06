Le PSG veut faire le gros coup Cristiano Ronaldo Jr

Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. A plusieurs reprises, le quintuple Ballon d’Or a été lié au club de la capitale française. La dernière fois, c’était il n’y a pas si longtemps. En janvier 2025, des rumeurs ont fait état d’un intérêt des champions de France pour l’ancienne star du Real Madrid. Mais cette rumeur avait été rapidement démentie. En revanche, CR7 a bien été intéressé par le passé par le PSG, lui qui a pourtant critiqué à plusieurs reprises le niveau de la Ligue 1 qui ne serait pas meilleur que celui de la Saudi Pro League.

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En effet, Patrice Evra, ami et ancien coéquipier de l’attaquant à Manchester United, avait révélé au micro de RMC Sport que Cristiano Ronaldo n’était pas insensible au projet parisien au moment de quitter le Real Madrid. « T’aurais eu un Cristiano Ronaldo à Paris, fais-moi confiance, il s’adapte. Il était intéressé. C’était avant qu’il signe à la Juventus. Il avait Chelsea, Juventus, Paris, il a dit qu’il n’irait jamais à Arsenal. Paris, il était intéressé par le projet. Un gars comme Cristiano, il se serait adapté, il aurait fait des efforts.» Finalement, CR7 avait atterri à Turin.

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Le PSG est aussi là pour le fils de CR7

Mais son histoire avec le PSG n’est peut-être pas terminée. Ce mercredi, The Sun révèle que son fils, Cristiano Ronaldo Jr, est dans le viseur des Parisiens. Actuellement à Al-Nassr, le joueur âgé de 15 ans est passé notamment par la Juventus et Manchester United plus tôt dans son parcours. Il a ensuite suivi son père, qui rêve de jouer avec lui en Arabie saoudite. Mais cela pourrait ne pas arriver. L’international U16 portugais pourrait couper le cordon, lui qui a de nombreuses écuries à ses trousses depuis quelques mois. En effet, la Juventus et MU, où il a déjà joué sont toujours là.

Tottenham, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, Hoffenheim, l’Inter, l’Atalanta, Salzbourg et Real Madrid, où il s’est entraîné avec les U16 de la Casa Blanca en mars dernier, sont aussi sur les rangs. Il faut donc ajouter Paris à la longue liste de ses prétendants. Un intérêt qui ne le laisse pas insensible, tout comme ceux du Real Madrid et du Bayern Munich. L’adolescent souhaite évoluer dans un grand club européen assure The Sun, qui précise que sa famille craint qu’il soit sans cesse comparé à son père et au centre de l’attention médiatique. Mais Cristianinho semble être prêt à prendre son envol. Il reste à savoir où et dans quelles conditions, puisqu’il est encore mineur.