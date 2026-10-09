José Mourinho a trouvé comment relancer le Real Madrid !

Le Real Madrid nous avait laissés sur une défaite face à l’Atlético de Madrid dans le derby (2-1), avant la trêve internationale. Depuis, José Mourinho et son staff ont profité de cette coupure de trois semaines pour se remettre en question. Et surtout, tout mettre en œuvre pour que le Real lutte jusqu’au bout en Liga, malgré le retard sur le FC Barcelone, et en Ligue des Champions, où le club merengue a débuté par un succès contre l’Inter (2-1).

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Selon le média ibérique AS, deux chantiers ont été définis. Le premier concerne Vinícius Júnior, en difficulté depuis le début de saison. Malgré la confiance que lui accorde Mourinho, l’ailier brésilien traverse un début de saison compliqué, avec un seul but et trois passes décisives lors de ses huit premiers matchs. Sa prestation contre les Colchoneros a notamment illustré ses difficultés. Néanmoins, le staff merengue ne remet pas en cause son statut de titulaire. L’objectif serait plutôt d’adapter le système pour lui permettre de retrouver son influence offensive, notamment en le dispensant d’une partie des tâches défensives sur le côté gauche. Un milieu de terrain pourrait être chargé de couvrir cette zone.

Mourinho cherche encore le parfait tandem au milieu

L’autre priorité concerne l’entrejeu. Depuis le début de la saison, José Mourinho privilégie un système en 4-2-3-1, plaçant notamment Jude Bellingham en numéro 10. Un choix qui a déjà porté ses fruits puisque l’Anglais a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en sept rencontres. Le staff veut trouver un double pivot capable d’apporter davantage de maîtrise dans la circulation du ballon et de solidité à la récupération. Federico Valverde apparaît comme la solution idoine, malgré les différentes associations testées depuis le début de la saison.

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Depuis l’entame de cet exercice 2026/2027, quatre combinaisons ont ainsi été utilisées en huit rencontres. Le duo Valverde-Bernardo Silva a remporté trois rencontres, tandis que l’association avec Eduardo Camavinga a gagné contre Málaga (4-0) et avant de perdre face au Betis (1-0). La paire Valverde-Alexander-Arnold a été utilisée contre l’Inter, tandis que le tandem attendu entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde a alterné entre une victoire à Elche et une prestation décevante contre l’Atlético. Reste désormais à voir si Mourinho a trouvé la bonne formule durant la trêve. Premier élément de réponse contre Villarreal, samedi soir (21h).