Équipe de France Espoirs, Nice : Amine Gouiri affole les compteurs et le marché

L'Olympique Lyonnais peut s'en mordre les doigts. Réputés pour la qualité de leur formation, les Gones ont eu le nez creux quand ils ont misé en 2013 sur Amine Gouiri, jeune talent déniché du côté de Bourgoin-Jallieu. En revanche, ils ont été beaucoup moins inspirés quand ils ont décidé de le vendre à l'OGC Nice en 2020 pour environ 7 M€. Gravement blessé au ligament croisé du genou gauche en début de saison 2018-19, une année où Bruno Genesio avait prévu de lui donner plus de temps de jeu, l'attaquant n'a finalement jamais vraiment eu sa chance avec Sylvinho et Rudi Garcia.

Décisif avec Nice et les Bleuets

À 20 ans, il a donc décidé de couper le cordon avec Lyon pour voler de ses propres ailes. Un choix gagnant pour Gouiri et Nice, moins pour l'OL qui a laissé filer un super joueur formé à la maison qui plus est. Chez les Aiglons, l'avant-centre s'éclate. Il est surtout ultra décisif. Cette saison 2021-22, il totalise 12 buts et 8 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues (29 titularisations). Il est bien parti pour faire mieux que le précédent exercice où il avait terminé avec un bilan de 16 buts et 8 assists en 41 matches toutes compétitions confondues (38 titularisations).

Précieux pour l'OGC Nice, le footballeur né en 2000 l'est également pour les Espoirs. Si son nom avait été cité parmi les surprises potentielles de Didier Deschamps durant ce rassemblement du mois de mars, il a finalement été convoqué avec les Bleuets pour affronter les Iles Féroé (qualifications Euro U21, victoire 2-0) et l'Irlande du Nord (amical, victoire 5-0). Muet lors du premier match, il a été buteur hier soir. Entré en jeu durant la rencontre, il a marqué à la 66e minute le troisième but de son équipe d'une frappe à ras de terre.

Des prestations surveillées de près

Une réalisation qui lui permet de soigner ses statistiques. En 18 capes avec les Espoirs, Amine Gouiri a marqué 7 buts. Depuis qu'il a commencé en sélection tricolore en U16, l'ancien joueur de l'OL a inscrit 43 buts en 61 rencontres. On peut ajouter qu'il a aussi délivré 10 passes décisives depuis ses premiers pas chez les U17 français. Des chiffres qui prouvent l'influence de l'attaquant tricolore, courtisé aussi par Djamel Belmadi et la fédération algérienne. Nul doute que Didier Deschamps doit être attentif à sa situation. Mais il n'est pas le seul à observer le joueur de 22 ans.

Après avoir été la révélation niçoise de la saison dernière, le natif de Bourgoin-Jallieu confirme qu'il a tout pour évoluer au plus haut niveau. Et si le président des Aiglons, Jean-Pierre Rivère, a fermé la porte à un départ cet été, plusieurs écuries sont intéressées par le joueur sous contrat jusqu'en 2024. Le PSG est l'un de ces clubs comme expliqué sur notre site. Mais les Franciliens ne sont pas les seuls puisque le Borussia Dortmund suit ses performances depuis plus d'un an et l'AC Milan le garde à l'oeil. Pas de quoi perturber un Amine Gouiri qui s'éclate plus que jamais loin de Lyon.