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Premier League

Man United : la réaction de Michael Carrick à la boulette de Leny Yoro

Par Aurélien Macedo
1 min.
Leny Yoro avec Manchester United @Maxppp
Man United 0-3 Bournemouth

Ce dimanche, Manchester United a subi une lourde humiliation sur sa pelouse contre Bournemouth (0-3). Une rencontre où Leny Yoro s’est totalement manqué sur le deuxième but des Cherries à la suite d’une glissade. Le jeune défenseur français de 20 ans n’a pas vu son coach l’enfoncer davantage au micro de Sky Sports puisque Michael Carrick ne l’a pas accablé.

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« La glissade de Leny est malheureuse, il a un avenir prometteur et c’est un joueur talentueux. Il a fait une erreur aujourd’hui et il le regrette, mais il n’aurait pas dû. Les erreurs arrivent, ce n’est même pas une erreur, c’est juste une glissade », a-t-il expliqué.

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