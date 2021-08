FC Nantes-OL : les compositions officielles

À la recherche d'une victoire. Après trois journées, tel est l'unique objectif de l'Olympique Lyonnais ce vendredi soir au moment de se déplacer sur la pelouse du FC Nantes, en ouverture de la 4ème journée de Ligue 1 (coup d'envoi 21h). Car oui, les Gones, actuellement 16èmes du championnat de France, ne comptent pour le moment que 2 points (sur 9 possibles) dans cette nouvelle saison 2021-2022, après avoir concédé deux nuls à la maison (Brest, Clermont) et chuté lourdement à Angers. Mais un adversaire plutôt en confiance se dresse sur le chemin de l'OL. Les Canaris (9èmes, 4 points) affichent un visage plutôt intéressant depuis le début de saison, même s'ils restent sur une défaite lors du derby breton sur le terrain du Stade Rennais.

Pour cette dernière rencontre avant la trêve internationale pour ces deux formations, Antoine Kombouaré, privé notamment de Cyprien, Limbombé ou encore de Coulibaly, concocte un 4-2-3-1. Lafont sera notamment protégé par une charnière Castelletto-Pallois alors que Simon, incertain pour ce match, est bel et bien présent sur l'aile gauche de l'attaque nantaise. De son côté, Peter Bosz aligne lui aussi un 4-2-3-1. La dernière recrue, Shaqiri, démarre sur le banc. Emerson enchaîne une deuxième titularisation en tant que latéral gauche, alors que Caqueret et Guimarães forment le double pivot devant la défense. Paqueta, Aouar, Toko Ekambi et Dembélé seront eux chargés d'animer le front de l'attaque de l'OL.

Les XI de départ

FC Nantes : Lafont - Appiah, Castelletto, Pallois, Fabio - Girotto, Chirivella - Bukari, Blas, Simon - Coco

𝗟𝗲 𝗫𝗜, avec la première titularisation d'𝗢𝘀𝗺𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗿𝗶 👊#fcnol pic.twitter.com/jaMeDFe9Z7 — FC Nantes (@FCNantes) August 27, 2021

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Da Silva, Diomandé, Emerson - Caqueret, Guimarães - Paqueta, Aouar, Toko Ekambi - Dembélé