RC Lens - OM : les compositions officielles

C’est le choc de cette 34ème journée de Ligue 1, le RC Lens 3ème accueille l’Olympique de Marseille 2ème au stade Bollaert-Delelis ce samedi soir (Suivez la rencontre en direct sur FM). C’est sûrement le match de la saison qui nous attend à Lens, les deux plus belles équipes de Ligue 1 s’affrontent dans un choc au sommet, un seul point séparent les deux équipes avant le match. D’un côté le RC Lens, qui est d’ores et déjà assuré de jouer une compétition européenne la saison prochaine et qui reste sur une seule défaite lors des 6 derniers matchs, c’était contre le PSG au Parc des Princes. À domicile c’est 5 matchs de suite sans défaites mais pas de victoire à Bollaert-Delelis contre l’OM depuis 2010. En face, la meilleure équipe du championnat à l’extérieur et qui connaît un regain de forme depuis 3 rencontres avec notamment une grosse victoire contre l’OL et une victoire obtenue à force de persévérance contre Auxerre la semaine passée. Le vainqueur passera devant son adversaire du soir, l’OM mettrait Lens à 4 points et reviendrait par la même occasion à 2 points du PSG avant son match contre Troyes. Lens prendre 2 points d’avance sur l’OM et s’assurerait quasiment le podium.

Pour les compos, on fait confiance aux hommes en forme des deux côtés. Haise garde sa défense Gradit, Danso, Medina. Il devra tout de même faire sans Abdul Samed au milieu qui sera remplacé par Onana à côté de Fofana. Devant Openda est bien titulaire avec Fulgini et Sotoca. Tudor lui, donne de la continuité à son onze. Mbemba est titulaire avec Gigot et Kolasinac derrière, Tavares de retour dans le onze à gauche. Devant, Malinovskyi revient aussi dans le onze de départ avec Ünder et Sanchez.

Les compositions d’équipes :

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Onana, Fofana (cap.), Machado - Sotoca, Fulgini - Openda.

OM : Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier (cap.), Veretout, Tavares - Malinovskyi, Ünder - Sanchez.