RC Lens - Sporting CP : les compositions officielles

Ce mardi, on lance la deuxième journée de Ligue des Champions avec un duel entre le Racing Club de Lens et le Sporting CP. À domicile, les Artésiens s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Robin Risser dans les cages derrière Ismaëlo Ganiou, Samson Baidoo et Kyllian Antonio. Le milieu de terrain est assuré par Michaël Cuisance et Amadou Haïdara tandis que Saud Abdulhamid et Matthieu Udol officient comme pistons. Devant, Franjo Ivanovic est soutenu par Junior Kadilé et Florian Thauvin.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Portugais s’organisent dans un 4-3-3 avec Kaique Pereira qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ivan Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inàcio et Maxi Araujo en défense. Joao Simoes et Issa Doumbia composent l’entrejeu avec Sergi Altimira un cran plus bas. Devant, Luis Suarez est en attaque avec Nestory Irankunda et Geny Catamo à ses côtés.

Les compositions

RC Lens :

La suite après cette publicité

Sporting CP :