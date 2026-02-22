Premier League
La sortie en pleurs de Nordi Mukiele avec Sunderland
1 min.
@Maxppp
Ce sont des images que l’on n’aime pas voir. Ce dimanche, Sunderland reçoit Fulham pour le compte de la 27e journée de Premier League. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, Nordi Mukiele était en pleine forme impressionnante. Mais il a connu un énorme coup d’arrêt, sortant sur blessure ce samedi
La suite après cette publicité
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 15:24
😢 La terrible image de Nordi Mukiele qui sort en larmes, blessé et réconforté par Granit XhakaVoir sur X
🇫🇷 C'est un énorme coup dur pour le Français qui réalise une excellente saison avec Sunderland, freiné ici dans son objectif de Mondial 2026 avec les Bleus.
#PremierLeague
🇫🇷 C'est un énorme coup dur pour le Français qui réalise une excellente saison avec Sunderland, freiné ici dans son objectif de Mondial 2026 avec les Bleus.
#PremierLeague
Très touché, il s’est effondré en larmes au moment de sa sortie, réconforté par Granit Xhaka qui l’a pris dans ses bras. Un énorme coup dur pour le Français, qui réalise une excellente saison avec Sunderland et qui rêvait sans doute de gratter une place dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2026 avec les Bleus.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer