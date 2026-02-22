La sortie en pleurs de Nordi Mukiele avec Sunderland

Ce sont des images que l’on n’aime pas voir. Ce dimanche, Sunderland reçoit Fulham pour le compte de la 27e journée de Premier League. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, Nordi Mukiele était en pleine forme impressionnante. Mais il a connu un énorme coup d’arrêt, sortant sur blessure ce samedi

La suite après cette publicité

Très touché, il s’est effondré en larmes au moment de sa sortie, réconforté par Granit Xhaka qui l’a pris dans ses bras. Un énorme coup dur pour le Français, qui réalise une excellente saison avec Sunderland et qui rêvait sans doute de gratter une place dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2026 avec les Bleus.