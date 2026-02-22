Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

La sortie en pleurs de Nordi Mukiele avec Sunderland

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Nordi Mukiele @Maxppp
Sunderland 1-3 Fulham

Ce sont des images que l’on n’aime pas voir. Ce dimanche, Sunderland reçoit Fulham pour le compte de la 27e journée de Premier League. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, Nordi Mukiele était en pleine forme impressionnante. Mais il a connu un énorme coup d’arrêt, sortant sur blessure ce samedi

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
😢 La terrible image de Nordi Mukiele qui sort en larmes, blessé et réconforté par Granit Xhaka

🇫🇷 C'est un énorme coup dur pour le Français qui réalise une excellente saison avec Sunderland, freiné ici dans son objectif de Mondial 2026 avec les Bleus.

#PremierLeague
Voir sur X

Très touché, il s’est effondré en larmes au moment de sa sortie, réconforté par Granit Xhaka qui l’a pris dans ses bras. Un énorme coup dur pour le Français, qui réalise une excellente saison avec Sunderland et qui rêvait sans doute de gratter une place dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2026 avec les Bleus.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Sunderland

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Sunderland Logo Sunderland AFC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier