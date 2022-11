Coupe du Monde 2022, Équipe de France : la mise au point musclée de Didier Deschamps sur le cas Karim Benzema

La suite après cette publicité

Karim Benzema occupe le terrain médiatique. Depuis l'annonce de son forfait pour la Coupe du Monde 2022 le 19 novembre dernier, l'attaquant tricolore ne cesse de faire parler de lui. Après son départ, l'international français a fait couler de l'encre en Espagne, où les médias ont tenté d'obtenir une réaction de sa part en l'attendant aux portes du centre d'entraînement de Valdebebas. Mais KB9 n'a rien lâché. Silencieux depuis qu'il a quitté les Bleus, le Ballon d'Or 2022, qui a seulement réalisé un tweet pour officialiser son départ, a été au coeur des débats ces derniers jours.

En Espagne, plusieurs comptes ont annoncé sur les réseaux sociaux que Benzema se remettait plus vite que prévu et qu'il pourrait faire son retour pour le Mondial au Qatar. Dans la foulée, RMC Sport a précisé que le joueur de 34 ans était toujours inscrit sur la liste des Bleus et qu'il aurait donc la possibilité de revenir au sein de l'Équipe de France si jamais son état de santé le permettait. Hier, Marca a indiqué que le Real Madrid était surpris du diagnostic réalisé par le staff tricolore. En effet, les Merengues estiment que sa blessure serait moins grave que ce qui a été annoncé.

Deschamps met fin aux espoirs d'un retour de Benzema

L'espoir de voir Benzema de retour au Mondial a donc enflammé les réseaux sociaux. Mais le Nueve ne devrait pas revenir. Hier, TF1 a expliqué qu'il n'était pas prévu que l'avant-centre revienne et qu'il devait même prendre quelques jours de vacances. Une information confirmée ce mardi matin par ImazPress, qui a publié une photo de KB9 à son arrivée sur l'île de la Réunion. Il doit y rester une semaine afin de profiter de quelques jours en famille dans une propriété privée. Et si on avait encore des doutes, Didier Deschamps a fait une grosse mise au point sur le sujet ce mardi en conférence de presse. Le sélectionneur était d'ailleurs très agacé par cette question sur le n°19 des Bleus.

«Vous cherchez des trucs. Ce n'est pas quelque chose qui occupe mon esprit, vous connaissez la situation. J'ai échangé avec Karim après son départ, vous savez sa situation et les délais pour qu'il se rétablisse. Je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question. Je m'occupe des 24 joueurs qui sont là même si Kimpembe est venu et que j'ai échangé avec Paul Pogba, et d'autres anciens. Je vous laisse en parler, débattre, imaginer. Je ne vais pas inventer des choses qui ne concernent pas notre quotidien. » Le dossier Benzema est clos !