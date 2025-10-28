Bruno Genesio s’enflamme pour Ayyoub Bouaddi

Grand talent de Lille, le milieu de terrain Ayyoub Bouaddi (18 ans) a disputé 12 matches cette saison avec les Dogues et a pris plus de protagonisme dans le jeu du club nordiste cette saison. En conférence de presse avant de défier Nice ce mercredi, son coach Bruno Genesio n’a pas manqué de le valoriser : «j’ai utilisé une phrase célèbre avec Ayyoub, d’un sélectionneur : "il faut que tu muscles ton jeu." Il travaille bien, il a pris de la masse musculaire, il gagne des duels aériens.»

La suite après cette publicité

«On voit qu’il a gagné aussi en puissance, sur son retour sur Matthis Abline à Nantes. Je ne suis pas sûr qu’il aurait fait ce retour la saison dernière. C’est quelqu’un qui fait ce qu’on lui dit, voire plus. Paulo Fonseca a fait débuter Ayyoub à 16 ans, et forcément la progression n’est pas finie à cet âge-là. Paulo comme moi avions conscience qu’il avait besoin de se développer athlétiquement pour pouvoir enchaîner les matchs, aujourd’hui c’est le cas. Comme il avance dans ce domaine-là, et aussi dans les domaines dans lesquels il était déjà très en avance», a-t-il poursuivi.