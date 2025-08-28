Menu Rechercher
Ballon d’Or : le choix étonnant de Sergio Busquets

Alors que la cérémonie du Ballon d’Or 2025 se tiendra dans un peu moins d’un mois à Paris, il y a deux favoris principaux : Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone). Difficile de départager les deux hommes actuellement, même si le Parisien pourrait avoir un petit avantage après avoir remporté la Ligue des Champions.

Interrogé à ce sujet, Sergio Busquets a fait son choix. « Dembélé a été bien meilleur que les autres et plus régulier. Nous savons le joueur qu’il est, la différence qu’il fait, ce qu’il peut faire. Il y a aussi des joueurs du Barça qui le méritent également, mais je ne sais pas ce que ceux qui votent vont décider », a répondu le Catalan, qui met donc son ancien coéquipier devant son compatriote.

