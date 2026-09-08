FC Barcelone : Rodri est déjà au cœur d’une première polémique !

Auteur d’un début de saison tonitruant, le FC Barcelone domine actuellement la Liga avec un parcours sans faute. Enchaînant quatre victoires en autant de rencontres, les hommes d’Hansi Flick trustent la première place du classement en infligeant des corrections sévères à leurs adversaires, à l’image du cinglant 0-5 infligé ce week-end sur la pelouse de Valence. Avec 17 buts inscrits et seulement 2 encaissés, les Blaugranas sont partis pour réaliser une saison historique avec des individualités déjà au rendez-vous.

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Cette dynamique positive est portée par un mercato ambitieux, symbolisé par le recrutement phare de Rodri cet été. En choisissant la Catalogne après avoir fait faux bond au Real Madrid, le milieu de terrain de 30 ans apporte une dimension immense aux ambitions catalanes. Pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs à Mestalla, l’international espagnol a livré une prestation très solide, célébrée par une ovation lors de sa sortie à la 62e minute. Cependant, ce premier match marquant a immédiatement laissé place à sa toute première polémique hors du terrain.

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« Ils sont nuls, mec ! », Rodri dézingue Valence

En allant s’asseoir sur le banc aux côtés de Pau Cubarsi, le champion du monde ne s’est pas couvert la bouche et s’est confié sans filtre auprès de son jeune coéquipier. Problème, les caméras de Movistar+ se sont focalisés sur lui et ont capté l’intégralité de la discussion. Choqué par la passivité adverse, il a lâché : «vraiment mous, ces gars sont vraiment mous… Vraiment mous. Ils sont nuls, mec ! Ils sont vraiment nuls. Ils sont lamentables. Ils ont fini à quelle place au classement la saison dernière ? Ils n’ont même pas franchi la ligne médiane en seconde période…»

🚨 LE CONSTAT TRÈS CASH DE RODRI SUR VALENCE



🗣️ Rodri à Cubarsi : « Très faibles. Ils sont vraiment très faibles, ceux-là, hein ? Très faibles, mec.



Ils n’ont même pas dépassé le milieu de terrain en deuxième période. »



[Via @ElDiaDespues] pic.twitter.com/YYFFfq0wxS — Més Blaugrana (@MesBlaugrana) September 7, 2026

En Espagne, cette franchise brute captée par l’émission El Día Después fait grand bruit. Même s’il ne s’agit que de franchise pure émise auprès d’un coéquipier, la presse ibérique relève tout de même une forme d’irrespect pour son adversaire. Rompu à l’intensité de la Premier League où chaque match se joue avec passion, le joueur va aussi devoir gérer l’omniprésence des caméras ibériques prêtes à traquer le moindre mot. Considéré comme un joueur majeur à la différence de ses débuts en Espagne, le milieu de terrain va rapidement devoir réapprendre les codes médiatiques s’il veut éviter que son adaptation sur les terrains ne soit ombragée par les polémiques de couloir.