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Troyes : ça avance entre Mathys Detourbet et Man City

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mathys Detourbet @Maxppp

À 19 ans, Mathys Detourbet arrive à un tournant. Auteur d’une belle saison à Troyes, promu en Ligue 1, le jeune ailier a marqué 5 buts et délivré 7 assists en 35 apparitions toutes compétitions confondues. Ses qualités et son talent ont été remarqués par plusieurs écuries, prêtes à l’accueillir les bras ouverts. Comme expliqué sur notre site, Manchester City, qui appartient à City Group comme l’ESTAC, est proche de le recruter puis de l’envoyer en prêt à l’AS Monaco (1 an + 1 en option).

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Selon nos informations, ce dossier avance plutôt bien et toutes les parties espèrent tout boucler dans les prochains jours. Il reste encore quelques détails à régler pour trouver un accord total concernant le contrat du Français, qui s’engagera pour 5 ans en faveur des Skyblues avant de rejoindre le Rocher sous la forme d’un prêt. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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