Mercato : le PSG veut jouer un sale coup à Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain est tombé de haut. Hier, le club de la capitale a appris par le biais d’une lettre que Kylian Mbappé ne prolongerait pas son contrat au-delà de 2024. Un coup de massue pour le PSG qui ne l’avait pas vu venir, d’autant que les négociations étaient plutôt positives avec le clan KM7 concernant une nouvelle prolongation longue durée. Mais l’international tricolore a décidé de changer ses plans.

Certains y voient un lien direct avec le Real Madrid et le récent départ de Karim Benzema. Ce qui est sûr, c’est que l’annonce de Mbappé a mis le feu au sein de l’écurie francilienne. Nous vous avons d’ailleurs expliqué hier que Nasser Al-Khelaïfi est fou de rage. Il en veut au clan Mbappé mais aussi à Luis Campos, le conseiller football du PSG. Dans ce climat, les champions de France doivent essayer de garder la tête froide et prendre la meilleure décision possible.

Le PSG est ferme

Dans leur esprit, il existe deux options : soit le capitaine des Bleus prolonge son contrat, soit il sera vendu cet été. Il est tout simplement inconcevable pour eux qu’il puisse s’en aller libre. Si jamais le Bondynois décide de ne pas étendre son bail et donc de partir cet été, les pensionnaires du Parc des Princes ont déjà fixé son prix et surtout une condition très importante. En effet, ils le vendront à n’importe quel club, sauf le Real Madrid.

C’est ce qu’explique la Cadena SER qui assure que le PSG ne veut en aucun cas céder sa star aux Merengues. C’est un point sur lequel les dirigeants ne changeront pas d’avis. Pas de quoi rassurer Mbappé, dont le rêve est d’évoluer un jour à Madrid. La Cadena SER ajoute que s’il veut le réaliser, il devra donc rester à Paris une année avant de s’en aller libre. Le prix à payer donc pour réaliser son grand rêve. Le PSG ne compte lui faire aucun cadeau.