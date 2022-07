Man City : Erling Haaland torpille déjà Manchester United

La suite après cette publicité

Désormais joueur de Manchester City, Erling Haaland a déjà bien compris comment conquérir le cœur de ses supporters. Alors qu'il était présenté ce dimanche à l'Etihad Stadium, le Norvégien s'est soumis au jeu des questions/réponses. Parmi elles, est venue celle concernant l'adversaire contre lequel l'ancien du BVB était le plus excité à l'idée de jouer.

Une réponse connue d'avance, mais qui aura eu le mérite de plaire à ses nouveaux fans : « Je n'aime pas dire ce mot mais : Manchester United. » Une petite pique saluée par des cris et des applaudissements, et qui lui promet un accueil des plus chaleureux lors de son premier déplacement à Old Trafford, prévu le 14 janvier 2023.