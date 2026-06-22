Arsenal : David Raya toujours hanté par la défaite en finale de Ligue des Champions

David Raya s’en souvient comme si c’était hier. En effet, un mois après la finale de Ligue des Champions perdue avec Arsenal face au Paris Saint-Germain (1-1, 3-4 t.a.b.), David Raya est revenu sur la soirée des Londoniens. Lors d’une interview accordée au Guardian, le rempart des Gunners a expliqué que la rencontre perdue aux tirs au but à Budapest l’avait bouleversé. « Le truc, c’est que, quand tu perds une finale de Ligue des champions, que tu arrives là pour la première fois depuis vingt ans et que tu perds aux tirs au but, ça te brise de l’intérieur », a indiqué le portier de 30 ans au média britannique.

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Auprès de la source, l’Espagnol a tout de même affirmé que le parcours des siens dans la compétition était fabuleux. « Je suis parti de là-bas avec la tête haute grâce à tout ce que nous avions accompli pendant la saison, mais j’étais détruit à l’intérieur parce que nous étions tellement, tellement, tellement près ». Les hommes de Mikel Arteta avaient remporté la Premier League quelques jours avant, et c’est à ce moment précis que Raya a voulu relativiser. « La nuit a été très dure, le matin suivant également. Mais quand tu arrives à l’Emirates et que tu vois les fans, ça te remonte le moral. Quand tu sors du bus avec le trophée de Premier League et que tu vois la foule, ce que ça veut dire pour elle, tu comprends ce que tu as accompli ». Une part de bonheur dans ce malheur.