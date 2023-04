PSG-Lens : Fabian Ruiz ne veut pas s’emballer

Alors que le Paris Saint-Germain s’est imposé face au RC Lens, son dauphin en Ligue 1, au Parc des Princes (3-1), Fabian Ruiz est revenu sur le fait de jeu de cette rencontre au micro du diffuseur de ce match. «Avec un joueur en moins, c’était plus difficile et plus compliqué pour eux. On a profité de ce moment. On savait que c’était un match très important parce qu’ils étaient à six points de nous et maintenant il y en a neuf. C’est un grand rival, un match très difficile et on a fait un grand match» a d’abord confié le milieu parisien.

Fabian Ruiz a ensuite voulu revenir sur l’importance de cette victoire alors que le PSG est dans une situation sportive délicate depuis plusieurs semaines.« Je crois que c’était important pour tout le monde. Pour l’entraîneur, pour nous, pour Paris. On fait un pas de plus vers le titre. Il reste encore des matchs mais l’objectif est de plus en plus proche», a déclaré le joueur de 27 ans avant de poursuivre sur les chances de titre du PSG : «Paris n’est pas encore champion. Mathématiquement, on ne l’est pas mais je pense qu’on est sur le bon chemin. Il manque un peu moins de chemin à faire. C’était très important, on savait qu’il fallait prendre les trois points parce qu’ils étaient proches de nous. C’était un adversaire compliqué qui faisait des bonnes choses. On est très content de prendre les trois points et on va continuer comme ça».

