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Islande U21 - France U21 : les compositions officielles

Par Axel Allag
1 min.
Mathys Tel en équipe de France Espoirs @Maxppp
Islande U21 France U21

Ce vendredi, place à la 10e journée des qualifications pour l’Euro U21 2027, avec les Bleuets de Gérald Baticle qui défient l’Islande U21 à Reykjavik (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato. À domicile, l’Islande va tenter de gêner au mieux l’équipe de France U21. On retrouve donc Petersson dans les buts qui aura devant lui une défense à quatre formé par Porhallsson, Juliusson, Aronsson et Kristanjson. Au milieu, place à Ingason, Gudmundsson et Robertsson. Devant, Dadason, Gudjohnsen et Cosic animent l’attaque.

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Chez les Bleuets, Gérald Baticle opte pour un schéma en 4-3-3. Ewen Jaouen occupe le rôle de dernier rempart avec une défense à quatre devant lui formée par Saël Kumbedi, Jaydee Canvot, Nathan Zézé et Christian Mawissa. Au milieu, place au trio Lesley Ugochukwu, Saïmon Bouabré et Senny Mayulu. Enfin, devant, Jean-Mattéo Bahoya, le capitaine Mathys Tel et Valentin Atangana ont la charge d’animer le secteur offensif des Bleuets. Ethan Mbappé est lui remplaçant.

Les compositions officielles:

Islande U21 :
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France U21 :
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Pub. le - MAJ le
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