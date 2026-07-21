Le plan de Zinédine Zidane se précise, l’Angleterre pleure une légende

Zidane prépare sa venue

Direction la France à présent où l’on est déjà tourné vers le futur de l’équipe de France. Un futur qui va s’écrire avec Zinédine Zidane qui continue de préparer sa venue comme le mentionne L’Équipe sur sa Une. «Zidane réunit ses fidèles», placarde le quotidien alors qu’on aperçoit notamment Fabien Barthez ou encore Bernard Diomède qui devraient vraisemblablement faire partie de son staff. Car oui, si Didier Deschamps quitte les Bleus après 14 ans de bons et loyaux services, il emmène avec lui une grande partie de son staff pour laisser place à une nouvelle ère, celle de Zizou. Et Zidane va désormais devoir se muer en « rénovateur d’intérieur » comme le mentionne le quotidien. Le futur sélectionneur travaille déjà activement en coulisses et devrait procéder à une large revue d’effectif même si certains pourraient être maintenant à leur poste. C’est notamment le cas de Guy Stéphan, mais peut-être également de Franck Raviot, l’actuel entraîneur des gardiens. Pour le reste, l’ancien coach madrilène qui a remporté trois Ligues des Champions consécutives souhaite s’entourer de collaborateurs qu’il connaît. Parmi eux, on retrouve son adjoint historique David Bettoni avec qui il souhaite reconstituer un duo qui a fait ses preuves. Vous l’aurez compris, Zizou a déjà mis le bleu de chauffe pour tenter de mener cette équipe de France vers un nouveau grand titre. Une tâche qui s’annonce toutefois ardue avec un héritage lourd à assumer comme ne manque pas de le souligner La Provence. Et oui 14 ans, ça ne s’efface pas comme ça.

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Une légende disparaît

Direction l’Angleterre, où l’on pleure la disparition d’une légende deux fois lauréate au Ballon d’Or, Kevin Keegan. « Il n’y a qu’un seul Kevin Keegan », s’exclame le Daily Star. Le Roi de Newcastle s’est éteint à l’âge de 75 ans après avoir combattu un cancer à l’estomac depuis janvier, poursuit le média. Une terrible nouvelle pour la presse anglaise qui ne manque pas de rendre hommage à un personnage qui a marqué le championnat anglais et la sélection sur et en dehors du terrain. Double Ballon d’Or en 1978 et 1979, l’attaquant notamment passé par Liverpool laisse l’image d’un joueur charismatique. Un joueur, mais aussi un entraîneur. Passé notamment par Manchester City de 2001 à 2005, le Manchester Evening News rend également un vibrant hommage à celui qui était surnommé « King Kev ».

L’Argentine sous la menace

En Argentine, le présent est moins radieux que l’Espagne après la finale perdue et une prestation décevante. Décevante sur, mais aussi en dehors du terrain. Comme indiqué hier, les Argentins ont eu des comportements inadmissibles et répréhensibles. Comme l’indique Sport, la FIFA a en effet ouvert une enquête contre l’Albiceleste et va notamment examiner le comportement de Leandro Paredes, Nahuel Molina et Roberto Ayala, impliqués dans plusieurs incidents sur la pelouse après le coup de sifflet final.