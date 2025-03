Le BVB se méfie du LOSC

Demain, Lille va affronter le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de Ligue des champions. Une rencontre que les Allemands ne prennent pas à a légère, malgré leur statut de demi-finaliste de la saison dernière. C’est d’ailleurs ce qu’a confié le président du conseil d’administration des Marsupiaux, Hans-Joachim Watzke.

«Il y avait deux possibilités, Lille ou Aston Villa. Bon ou mauvais tirage, on ne le sait qu’après. Un huitième de finale, ce n’est pas un match de poule, mais si les Lillois ont été capables de battre le Real Madrid (1-0) et l’Atlético (3-1), ça signifie quelque chose. Ils ont un excellent coach. Je pense qu’on a un peu plus d’expérience, mais ils ont l’avantage de recevoir au retour. Ce qui est certain, c’est qu’il faudra être prudent avec cette équipe», a-t-il déclaré à L’Équipe.